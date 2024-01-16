У 2023 році інфляція загальмувала бум продажів шампанського в світі
Київ • УНН
Після рекордного року продажів у 2022 році, у 2023 році продажі шампанського впали на 8,2% до 299 мільйонів пляшок. Комітет французьких будинків шампанського пояснює це високою інфляцією та великими запасами, які дистриб'ютори мали з 2022 року.
Після виняткового 2022 року, коли виробники шампанського змогли досягти рекорду продажів, у 2023 році спостерігалося уповільнення темпів зростання.
Про це передає УНН із посиланням на бельгійське економічне видання De Tijd.
Деталі
Виробники шампанського продали менше пляшок у 2023 році, який став роком "повернення до норми" з точки зору обсягів, після рекордного 2022 року.
Після трьох надзвичайних років продажі шампанського повернулися до рівня докоронакризи
Порівняно з 2022 роком, кількість проданих пляшок минулого року впала на 8,2 відсотка до 299 мільйонів.
У 2023 році продажі впали на європейському ринку. Наприклад на французькому ринку (127 мільйонів пляшок). Також уповільнення спостерігалося в інших країнах (172 мільйони пляшок). Комітет французьких шампанських будинків пояснює це високою інфляцією, яка змушує родини приділяти більше уваги своєму бюджету.
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Крім того відіграють роль на зовнішніх ринках великі запаси, які дистриб’ютори накопичили у 2022 році.
Разом з тим успіх дорожчих кюве (видатний бленд, суміш різних вин або сортів – ред.), особливо в експорті, дозволив шампанському сектору зберегти загальний оборот вище 6 мільярдів євро (у 2022 році товарообіг вперше перевищив цю позначку).
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