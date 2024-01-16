В 2023 году инфляция затормозила бум продаж шампанского в мире
Киев • УНН
После рекордного года продаж в 2022 году, в 2023 году продажи шампанского упали на 8,2% до 299 миллионов бутылок. Комитет французских домов шампанского объясняет это высокой инфляцией и большими запасами, которые дистрибьюторы имели с 2022 года.
После исключительного 2022 года, когда производители шампанского смогли достичь рекорда продаж, в 2023 году наблюдалось замедление темпов роста.
Об этом передает УНН со ссылкой на бельгийское экономическое издание De Tijd.
Детали
Производители шампанского продали меньше бутылок в 2023 году, который стал годом "возвращения к норме" с точки зрения объемов, после рекордного 2022 года.
После трех чрезвычайных лет продажи шампанского вернулись к уровню докоронакризиса
По сравнению с 2022 годом, количество проданных бутылок в прошлом году упало на 8,2 процента до 299 миллионов.
В 2023 году продажи упали на европейском рынке. Например на французском рынке (127 миллионов бутылок). Также замедление наблюдалось в других странах (172 миллиона бутылок). Комитет французских шампанских домов объясняет это высокой инфляцией, которая заставляет семьи уделять больше внимания своему бюджету.
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны11 январь 2024, 09:51 • 125350 просмотров
Кроме того играют роль на внешних рынках большие запасы, которые дистрибьюторы накопили в 2022 году.
Вместе с тем успех более дорогих кюве (выдающийся бленд, смесь различных вин или сортов - ред.), особенно в экспорте, позволил шампанскому сектору сохранить общий оборот выше 6 миллиардов евро (в 2022 году товарооборот впервые превысил эту отметку).
Пять стран ЕС требуют от Еврокомиссии ввести пошлину на украинское зерно15 январь 2024, 21:12 • 29348 просмотров
В 2023 году инфляция затормозила бум продаж шампанского в мире
После рекордного года продаж в 2022 году, в 2023 году продажи шампанского упали на 8,2% до 299 миллионов бутылок. Комитет французских домов шампанского объясняет это высокой инфляцией и большими запасами, которые дистрибьюторы имели с 2022 года.
Правительство Румынии достигло соглашения с протестующими фермерами, которые блокировали границу с Украиной - СМИ
Министерство сельского хозяйства Румынии достигло соглашения с протестующими фермерами, которые блокируют границу с Украиной, удовлетворив 13 требований. Однако протесты могут продолжиться, поскольку необходимы дальнейшие переговоры.
Брюссель проверяет поставки оружия в Украину странами ЕС после жалоб - FT
ЕС проводит аудит военной помощи, предоставляемой Украине странами-членами, на фоне обвинений в том, что некоторые страны не предоставляют столько, сколько могли бы. Аудит происходит в то время, как Брюссель и Вашингтон пытаются договориться о предоставлении новой финансовой помощи Украине.
На фоне последних санкций США: китайские банки отказываются финансировать рф
После новых санкций США против россии китайские государственные банки ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов, в частности прекращают предоставлять любые финансовые услуги российским военным.
Костин встретился с Генпрокурором Польши: обсудили сотрудничество в расследовании военных преступлений рф
Генпрокурор Украины Андрей Костин встретился в Варшаве со своим польским коллегой министром юстиции - генеральным прокурором РП Адамом Боднаром. Стороны обсудили в частности сотрудничество в сфере расследования российских военных преступлений.
россия держит в Черном море один ракетоноситель до 8 "Калибров"
россия разместила в Черном море пять кораблей, в том числе ракетоноситель, оснащенный ракетами "Калибр".
Азербайджан, который будет принимать саммит по вопросам изменения климата COP29, не назначил ни одной женщины в состав его комитета
Климатический комитет COP29 в Азербайджане состоит исключительно из мужчин, что вызвало критику со стороны женской правозащитной группы "Она меняет климат", которая назвала это решение "регрессивным". Страна-экспортер нефти также подверглась критике за амбиции в индустрии ископаемого топлива и намерения увеличить добычу газа в будущем.
В Украине растет количество случаев отравления угарным газом. На Николаевщине зафиксировали новый случай
В Украине растет количество случаев отравления угарным газом, последними пострадавшими стали 48-летний мужчина и 45-летняя женщина в Николаевской области, вероятно, из-за неисправной системы отопления.
Кулеба призвал США сделать больше, чтобы предотвратить попадание в рф американских компонентов для оружия
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство США и американские компании сделать больше, чтобы предотвратить попадание в рф комплектующих для оружия.
За московский патриархат и Гройсмана: кто инициировал создание рабочей группы Винницкого облсовета, которая вместо экологических вопросов занимается политическими разборками
Председатель Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый по инициативе Игоря Хмиля создал рабочую группу, которая вместо экологических вопросов занимается политическими разборками.