В 2023 году инфляция затормозила бум продаж шампанского в мире

После исключительного 2022 года, когда производители шампанского смогли достичь рекорда продаж, в 2023 году наблюдалось замедление темпов роста.

Об этом передает УНН со ссылкой на бельгийское экономическое издание De Tijd.

Детали

Производители шампанского продали меньше бутылок в 2023 году, который стал годом "возвращения к норме" с точки зрения объемов, после рекордного 2022 года.

После трех чрезвычайных лет продажи шампанского вернулись к уровню докоронакризиса - объявил комитет французских шампанских домов.

По сравнению с 2022 годом, количество проданных бутылок в прошлом году упало на 8,2 процента до 299 миллионов.

В 2023 году продажи упали на европейском рынке. Например на французском рынке (127 миллионов бутылок). Также замедление наблюдалось в других странах (172 миллиона бутылок). Комитет французских шампанских домов объясняет это высокой инфляцией, которая заставляет семьи уделять больше внимания своему бюджету.

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Кроме того играют роль на внешних рынках большие запасы, которые дистрибьюторы накопили в 2022 году.

Вместе с тем успех более дорогих кюве (выдающийся бленд, смесь различных вин или сортов - ред.), особенно в экспорте, позволил шампанскому сектору сохранить общий оборот выше 6 миллиардов евро (в 2022 году товарооборот впервые превысил эту отметку).

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