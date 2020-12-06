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У 2021 році Україна може вимагати відключення Росії від SWIFT — Кравчук

Київ • УНН

 • 41023 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Україна може вимагати відключення Росії від міжнародної розрахункової системи SWIFT, якщо в переговорному процесі по Донбасу до кінця року не буде прогресу. Про це в ефірі каналу “Україна 24” заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає УНН.

“Якщо до кінця цього року, а тут скоро будуть канікули новорічні і різдвяні, і в нас, і на Заході, якщо цього не станеться, то я думаю, що початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій щодо тиску на агресора”, — сказав Кравчук.

За його словами, в 2021 році у України з’являться аргументи, щоб вимагати у вигляді санкцій відключення Росії від міжнародної розрахункової системи.

“Ми будемо цього просити і вимагати. Ми будемо вимагати інших санкцій. Ми не будемо вимагати війни — це не входить в нашу філософію демократичної України. Санкції не діють так, як повинні діяти зараз... Росія домовляється з іншими країнами через тиск. Якщо ми не зможемо домовитись з Росією політично-дипломатичним шляхом, ми повинні зробити все, щоб її примусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через спільний тиск світового співтовариства і України. А форми тиску ми знайдемо”, — заявив Кравчук.

Він висловив сподівання, що в тиску на Росію Україну підтримають міжнародні партнери, зокрема новообраний президент США Джо Байден.

Як повідомляв УНН, Україна може відмовитись виконувати Будапештський меморандум, якщо ані США, ані Росія не гарантують їй безпеку та територіальну цілісність.

Українські Національні Новини

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