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В 2021 году Украина может потребовать отключения России от SWIFT - Кравчук

В 2021 году Украина может потребовать отключения России от SWIFT - Кравчук

Киев  •  УНН

 • 41014 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украина может потребовать отключения России от международной расчетной системы SWIFT, если в переговорном процессе по Донбассу до конца года не будет прогресса. Об этом в эфире канала “Украина 24” заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает УНН.

“Если до конца этого года, а тут скоро будут каникулы новогодние и рождественские, и у нас, и на Западе, если этого не произойдет, то я думаю, что начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений о давлении на агрессора”, — сказал Кравчук.

По его словам, в 2021 году у Украины появятся аргументы, чтобы требовать в виде санкций отключение России от международной расчетной системы.

“Мы будем этого просить и требовать. Мы будем требовать других санкций. Мы не будем требовать войны — это не входит в нашу философию демократической Украины. Санкции не действуют так, как должны действовать сейчас... Россия договаривается с другими странами после давления. Если мы не сможем договориться с Россией политически дипломатическим путем, мы должны сделать все, чтобы ее заставили прекратить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через совместное давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем”, — заявил Кравчук.

Он выразил надежду, что в давлении на Россию Украину поддержат международные партнеры, в частности новоизбранный президент США Джо Байден.

Как сообщал УНН, Украина может отказаться выполнять Будапештский меморандум, если ни США, ни Россия не гарантируют ей безопасность и территориальную целостность.

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