У 2020 році вартість електроенергії для населення змінювати не будуть - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У цьому році вартість електроенергії для населення не змінюватимуть. Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, передає УНН.
"Ми не збираємося в цьому році змінювати вартість електроенергії для населення. Не збираємося в цьому році це робити, це важливий індикатор", - сказав Денис Шмигаль.
Він зазначив, що цей індикатор вже погоджений з Президентом, і це питання вже не потрібно навіть обговорювати.
Нагадаємо, українців запевнили, що скорочення профіциту виробництва електроенергії не вплине на її ціну.