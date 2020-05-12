В 2020 году стоимость электроэнергии для населения менять не будут - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В этом году стоимость электроэнергии для населения не будут менять. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает УНН.
"Мы не собираемся в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Мы не намерены в этом году это делать, это важный индикатор", - сказал Денис Шмыгаль.
Он отметил, что этот индикатор уже согласован с Президентом, и этот вопрос уже не нужно даже обсуждать.
Напомним, украинцев заверили, что сокращение профицита производства электроэнергии не повлияет на ее цену.