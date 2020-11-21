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У 1991 році війна за незалежну Україну була лише відкладена - політик

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У 1991 році війна за незалежну Україну була лише відкладена. На цьому наголосив відомий політик і колишній народний депутат Володимир Філенко під час зустрічі Президента України з учасниками революцій 1991, 2004, 2013-2014 років, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

“Я мав щастя бути серед тих, хто проголосив незалежну Українську державу. І ми раділи, що обійшлися тоді без кровопролиття. Виявилося, що я і багато інших помилялися — війна за незалежну Україну просто була відкладена. І сьогодні ми є свідками продовження війни за незалежну демократичну країну”, — зазначив він.

Філенко акцентував увагу на тому, що на сьогоднішню зустріч запрошені учасники всіх трьох революцій.

“Я хочу сказати, що це — три етапи однієї революції”, — наголосив він і запропонував вживати визначення — три етапи однієї великої складної роботи над створенням незалежної демократичної країни.

Раніше Зеленський натякнув, що теж причетний до революції - електоральної.

Також нагадаємо, що 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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