У 1991 році війна за незалежну Україну була лише відкладена - політик

“Я мав щастя бути серед тих, хто проголосив незалежну Українську державу. І ми раділи, що обійшлися тоді без кровопролиття. Виявилося, що я і багато інших помилялися — війна за незалежну Україну просто була відкладена. І сьогодні ми є свідками продовження війни за незалежну демократичну країну”, — зазначив він.

Філенко акцентував увагу на тому, що на сьогоднішню зустріч запрошені учасники всіх трьох революцій.

“Я хочу сказати, що це — три етапи однієї революції”, — наголосив він і запропонував вживати визначення — три етапи однієї великої складної роботи над створенням незалежної демократичної країни.

Раніше Зеленський натякнув, що теж причетний до революції - електоральної.

Також нагадаємо, що 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.