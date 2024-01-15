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Тиждень для активних дій: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 - 21 січня

Київ • УНН

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Астрологиня Ксенія Базиленко прогнозує значні зміни у світовій політиці через з'єднання Сонця і Плутона, можливі конфлікти між лідерами, а на людей чекає успіх у переговорах і навчанні, але складнощі в любовних стосунках.

У період з 15 по 21 січня багатьом із нас зірки віщують хороші можливості для реалізації задуманого. Професійний астролог Ксенія Базиленко розповіла про особливості тижня, що настав, спеціально для читачів УНН.

"Цей тиждень принесе великі зміни у світовій політиці. На це вплине з'єднання Сонця і Плутона в Козерозі, яке відбудеться 20 січня. А 21 січня ці дві планети в з'єднанні перейдуть знак Водолія. Ми на порозі великих змін. Але оскільки це з'єднання перебуватиме у квадратурі до Юпітера, ці великі зміни можуть бути пов'язані з конфліктами між світовими лідерами. Також цього тижня Меркурій буде в тригоні з Юпітером у земних знаках Козерога і Тельця. Цей аспект принесе всім успіх у переговорах, ділових зустрічах, у публічних виступах. Особливий успіх чекає в навчанні та складанні іспитів. Напружений аспект Венери і Нептуна дасть складнощі в любовних стосунках", - розповіла астролог.

Із 19 до 21 січня дні підвищеної напруги. У гороскопі України 17-20 січня можливі напружені ситуації, пов'язані з проходженням транзитного Марса по натальному Урану, що може призвести до виникнення небезпек.

ОВНИ

Цей тиждень буде дуже успішним, особливо в роботі. Ви можете вдало змінити роботу, отримати прекрасну кар'єрну пропозицію, вийти на новий рівень. У фінансовій сфері на вас також чекає хороший дохід. Але будьте обережні з авантюрними заходами. Цей період не підходить для великих інвестицій і капіталовкладень. Постарайтеся не припускатися помилок, викликаних вашими негативними емоціями.

ТЕЛЬЦІ

У вас зараз час великих можливостей і вдалих змін. Саме цього тижня до вас можуть прийти карколомні пропозиції. Особливо це стосується можливих поїздок за кордон або роботи з іноземцями. Гарний час для самоосвіти і саморозвитку. У навчанні на вас чекає успіх. Але постарайтеся не проявляти впертість, яка може вам дуже нашкодити і призвести до серйозних помилок.

БЛИЗНЮКИ

Тиждень принесе вам велику кількість цікавих подій. Сміливо реалізовуйте всі найзухваліші плани, але спирайтеся на логічні судження. У кар'єрі також на вас чекає великий успіх. У жодному разі вам не можна зараз порушувати закон. У стосунках будьте обережні зі своїми ревнощами.

РАКИ

Великий успіх на вас чекає в партнерських стосунках. Особливу підтримку ви зможете отримати у своєму шлюбі. Саме зараз вам потрібно покладатися не тільки на себе, а зуміти приймати допомогу і підтримку від інших людей. Продовжуйте проявляти дипломатичність, інтелігентність у всіх важливих справах, щоб домогтися бажаного. Цього тижня можливі далекі поїздки і цікаві подорожі. Не забудьте зайнятися самоосвітою.

ЛЕВИ

Чудовий тиждень для реалізації всього задуманого. Будьте сміливі, активно дійте і ви отримаєте чудовий результат. До всього вам варто підходити досить відповідально, особливо до питань власного здоров'я. У коханні тиждень може бути досить напружений. Не будьте занадто довірливими.

ДІВИ

Прекрасний період для всіх творчих починань, а також для спортивних досягнень. Цей тиждень також хороший для відпочинку. Тому максимально використовуйте його для того, щоб набратися сил і перезавантажитися, отримати прекрасні враження. У коханні на вас чекає неймовірна удача і великі можливості. Але до кінця тижня постарайтеся уникнути скандалів із коханими. Вам потрібно бути вибірковими в нових знайомствах.

ТЕРЕЗИ

Цей тиждень принесе багато хороших можливостей. Але вам варто все планувати і відповідально ставитися до будь-якої роботи. Успіх буде як у домашніх питаннях, так і в ділових. Гарний час для початку ремонту, купівлі побутової техніки або нерухомості. А також ви зможете вирішити всі домашні конфлікти.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень буде дуже активний і принесе масу позитивних емоцій. Саме час зайнятися реалізацією ваших планів та ідей. Ви зможете успішно провести ділові зустрічі та переговори, можливі відрядження. Зараз вдалий період для роботи в інформаційних напрямках. Але у фінансовій сфері можуть виникнути труднощі. У навчанні у студентів будуть великі можливості для складання іспитів. У коханні також на вас чекає успіх, а для закоханих пар відкриваються можливості вибудувати гарні й тривалі стосунки.

СТРІЛЬЦІ

Цей тиждень буде дуже активним. Очікуйте на удачу в діловій та бізнес сферах. Саме зараз у вас з'являться можливості поставити перед собою високі цілі й досягти їх. Також це хороший період для того, щоб знайти своє хобі, зайнятися мистецтвом. При цьому у вас буде дуже багато домашніх справ. Уникайте впертості та необдуманих вчинків.

КОЗЕРОГИ

Цей тиждень один із найсильніших цього року і принесе значні зміни у ваше життя. Вам потрібно буде розставити пріоритети і правильно поставити для себе завдання, яких необхідно досягти. Саме зараз до вас можуть прийти цікаві можливості, які важливо не упустити. Ви зможете відчути велику підтримку оточуючих людей, особливо високого соціального статусу. Але вам варто пам'ятати про те, що зайві амбіції можуть призвести до великих проблем. Гарний час для купівлі автомобіля.

ВОДОЛІЇ

Для вас найголовніші події відбуватимуться у вашому внутрішньому світі. Відбудеться велика переоцінка цінностей, можуть змінитися погляди на себе і своє життя. Приділіть своєму внутрішньому світу більше уваги, а інакше ваше невдоволення собою може призвести до проблем. Дійте акуратно, все ретельно спланувавши. Фінансово цей тиждень може бути досить успішним.

РИБИ

Цей тиждень буде дуже насиченим подіями, від вас вимагатимуть реальних і активних дій. Але, при цьому, ви маєте ставитися до всього досить тверезо і заплановано. Тоді ви зможете втілювати все задумане в життя. Сміливо починайте будь-які проєкти. Будьте впевнені у своїх силах. Фінансово ви будете чудово почуватися. Єдине чого варто уникати - це зайвих амбіцій.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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