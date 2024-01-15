Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

В период с 15 по 21 января многим из нас звезды предвещают хорошие возможности для реализации задуманного. Профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала об особенностях наступившей неделе специально для читателей УНН.

"Это неделя принесёт большие изменения в мировой политике. На это повлияет соединение Солнца и Плутона в Козероге, которое произойдёт 20 января. А 21 января эти две планеты в соединении перейдут знак Водолея. Мы на пороге больших перемен. Но поскольку это соединение будет находиться в квадратуре к Юпитеру, эти большие перемены могут быть связаны с конфликтами между мировыми лидерами. Также на этой неделе Меркурий будет в тригоне с Юпитером в земных знаках Козерога и Тельца. Этот аспект принесёт всем успех в переговорах, деловых встречах, в публичных выступлениях. Особый успех ждет в обучении и сдаче экзаменов. Напряжённый аспект Венеры и Нептуна даст сложности в любовных отношениях", - рассказала астролог.

С 19 по 21 января дни повышенного напряжения. В гороскопе Украины 17-20 января возможны напряжённые ситуации, связанные с прохождением транзитного Марса по натальному Урану, что может привести к возникновению опасностей.

ОВНЫ

Эта неделя будет очень успешной, особенно в работе. Вы можете удачно сменить работу, получить прекрасное карьерные предложения, выйти на новый уровень. В финансовой сфере вас также ждёт хороший доход. Но будьте осторожны с авантюрными мероприятиями. Этот период не подходит для крупных инвестиций и капиталовложений. Постарайтесь не допускать ошибок, вызванных вашими негативными эмоциями.

ТЕЛЬЦЫ

У вас сейчас время больших возможностей и удачных перемен. Именно на этой неделе к вам могут прийти сногсшибательные предложения. Особенно это касается возможных поездок за рубеж или работы с иностранцами. Хорошее время для самообразования и саморазвития. В учёбе вас ждёт успех. Но постарайтесь не проявлять упрямство, которое может вам сильно навредить и привести к серьёзным ошибкам.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя принесёт вам большие количество интересных событий. Смело реализовывайте все самые дерзкие планы, но опирайтесь на логичные суждения. В карьере также вас ждёт большой успех. Ни в коем случае вам нельзя сейчас нарушать закон. В отношениях будьте осторожны со своей ревностью.

РАКИ

Большой успех вас ждёт в партнёрских отношениях. Особую поддержку вы сможете получить в своём браке. Именно сейчас вам нужно полагаться не только на себя, а суметь принимать помощь и поддержку от других людей. Продолжайте проявлять дипломатичность, интеллигентность во всех важных делах, чтобы добиться желаемого. На этой неделе возможны дальние поездки и интересные путешествия. Не забудьте заняться самообразованием.

ЛЬВЫ

Отличная неделя для реализации всего задуманного. Будьте смелы, активно действуйте и вы получите отличный результат. Ко всему вам стоит подходить достаточно ответственно, особенно к вопросам собственного здоровья. В любви неделя может быть достаточно напряжённый. Не будьте слишком доверчивыми.

ДЕВЫ

Прекрасный период для всех творческих начинаний, а также для спортивных достижений. Эта неделя также хороша для отдыха. Поэтому максимально используйте ее для того, чтобы набраться сил и перезагрузиться, получить прекрасные впечатления. В любви вас ждёт невероятная удача и большие возможности. Но к концу недели постарайтесь избежать скандалов с любимыми. Вам нужно быть избирательными в новых знакомствах.

ВЕСЫ

Эта неделя принесёт много хороших возможностей. Но вам стоит все планировать и ответственно относиться к любой работе. Успех будет как в домашних вопросах, так и в деловых. Хорошее время для начала ремонта, покупки бытовой техники или недвижимости. А также вы сможете разрешить все домашние конфликты.

СКОРПИОНЫ

Это неделя будет очень активный и принесёт массу позитивных эмоций. Самое время заняться реализацией ваших планов и идей. Вы сможете успешно провести деловые встречи и переговоры, возможны командировки. Сейчас удачный период для работы в информационных направлениях. Но в финансовой сфере могут возникнуть трудности. В учёбе у студентов будет большие возможности для сдачи экзаменов. В любви также вас ждёт успех, а для влюблённых пар открываются возможности выстроить красивые и длительные отношения.

СТРЕЛЬЦЫ

Эта неделя будет очень активна. Ожидайте удачу в деловой и бизнес сферах. Именно сейчас у вас появятся возможности поставить перед собой высокие цели и достигли их. Также это хороший период для того, чтобы найти свое хобби, заняться искусством. При этом у вас будет очень много домашних дел. Избегайте упрямства и необдуманных поступков.

КОЗЕРОГИ

Это неделя одна из самых сильных в этом году и принесёт значительные изменения в вашу жизнь. Вам нужно будет расставить приоритеты и правильно поставить для себя задачи, которых необходимо достичь. Именно сейчас к вам могут прийти интересные возможности, которые важно не упустить. Вы сможете ощутить большую поддержку окружающих людей, особенно высокого социального статуса. Но вам стоит помнить о том, что излишние амбиции могут привести к большим проблемам. Хорошее время для покупки автомобиля.

ВОДОЛЕИ

Для вас самые главные события будут проходить в вашем внутреннем мире. Произойдёт большая переоценка ценностей, могут поменяться взгляды на себя и свою жизнь. Уделите своему внутреннему миру больше внимания, а иначе ваше недовольство собой может привести к проблемам. Действуйте аккуратно, всё тщательно спланировав. Финансово эта неделя может быть достаточно успешной.

РЫБЫ

Это неделя будет очень насыщенна событиями, от вас будут требоваться реальные и активные действия. Но, при этом, вы должны относиться ко всему достаточно трезво и запланировано. Тогда вы сможете воплощать всё задуманное в жизнь. Смело начинайте любые проекты. Будьте уверенны в своих силах. Финансово вы будете прекрасно себя чувствовать. Единственное чего стоит избегать – это излишних амбиций.