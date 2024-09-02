Тиждень багатий на астрологічні події: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 2 по 8 вересня

Цього тижня безліч планет змінять своє положення, також на нас очікує молодик. Що віщує нам така активність небесних тіл спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

"Цей тиждень багатий на астрологічні події.

З 1 вересня до 20 листопада Плутон у своєму ретроградному русі повернеться до знака Козерога, в якому він перебував останні 15 років. Це початок кінця старого світу, віджилих тоталітарних структур і консервативного мислення. З 20 листопада він перейде у вільний і демократичний знак Водолія і буде там перебувати до 2043 року. Такий астрологічний показник ми спостерігаємо з 2023 року і бачимо, як він впливає на політичні події у світі. Зараз відбувається боротьба між віджилим старим світом і прогресивним майбутнім, яка посилиться цієї осені", - розповіла астрологиня.

3 вересня о 4.57 за київським часом станеться молодик у знаку Діви, який наблизить нас до періоду затемнень, перше з яких відбудеться 18 вересня.

"У молодик добре займатися плануванням, а також варто обміркувати і записати свої бажання. Не втрачайте такий шанс.

У гороскопі молодика традиційно Сонце буде з'єднане з Місяцем. Цього разу таке з'єднання протистоятиме Сатурну. Такий показник призводить до боротьби, поневірянь і обмежень. Протягом найближчого часу всім нам необхідно взяти на себе певну відповідальність, розібратися у своїх завданнях, не ухилятися від своїх боргових зобов'язань. Тоді ми проживемо цей період якісно і продуктивно.

Марс у першій половині тижня і в момент молодика перебуватиме у квадратурі до Нептуна. Такий показник приведе нас до ілюзії і самообману, заплутаності у справах. Варто відмовитися від хитромудрих планів, щоб не помилитися і не стати жертвою авантюристів. Є небезпеки від водної стихії та від інфекційних захворювань.

З 4 вересня Марс перейде в знак Рака, де йому буде складно проявляти свої маскулінні якості. Тут емоції вийдуть на перший план. Але зате такий показник посилить сімейні взаємини, допоможе вирішувати побутові питання.

4 вересня Венера з'єднається з вузлом Кету, що відповідає за карму минулого, і з чорним Місяцем Ліліт - планетою нашої негативної карми і спокуси, у знаку Терезів. А 5 вересня до них приєднається Місяць. Це дуже складні кармічні дні, коли під загрозою опиняться особисті стосунки. Також можна потрапити в серйозні грошові проблеми. Звідси висновок: не варто в ці дні з'ясовувати стосунки в сім'ї або з коханими, знайомитися і ходити на побачення, робити пропозиції і створювати сім'ю. Особливо обережними варто бути у фінансових питаннях - не беріть у борг і не робіть важливих покупок. У ці ж дні відмовтеся від косметологічних процедур і пластичних операцій", - розповіла Базиленко.

ОВНИ

Цей тиждень для вас буде дуже активним і діловим. Перед вами відкриються великі можливості в трудовій діяльності. У цей період ви зможете вдало розпочати важливі проєкти, налагодити взаємини зі своїм колективом і впорядкувати накопичені справи.

Цього тижня вам варто відмовитися від великих покупок і бути уважними на дорогах.

ТЕЛЬЦІ

Цей тиждень у вас може пройти в пристрастях і в з'ясуваннях стосунків із коханими. Можуть виникнути непорозуміння і розбіжності. У цей період варто відмовитися від нових знайомств.

У стосунках із вашими дітьми також можуть виникнути труднощі. Приділяйте їм більше часу та любові.

Творчим Тельцям цей тиждень принесе великі можливості та натхнення. Більше часу приділяйте собі та своєму відпочинку.

БЛИЗНЮКИ

Початок цього тижня гарний час для планування і будь-яких починань.

Зараз чудовий період для того, щоб ви зайнялися сімейними питаннями, довели важливі справи до кінця. Знайдіть час для свого будинку і наведення порядку в ньому. Але зараз не час для купівлі-продажу нерухомості або дорогих обновок.

РАКИ

Цей тиждень принесе вам багато цікавих знайомств, зустрічей із людьми, яких давно не бачили. У цей період ви зможете починати важливі для вас справи, особливо пов'язані з передачею інформації та навчанням.

У середині тижня ви відчуватимете дуже сильну емоційну напругу і тут важливо зберігати спокій. Ваші переживання можуть стосуватися як грошових питань, так і питань особистих стосунків.

ЛЕВИ

Саме час вирішити всі свої фінансові питання, роздати борги і заплатити за рахунками. Але не варто робити великі покупки та інвестувати. Цей тиждень принесе вам багато рішень у ваших справах.

Ви зможете розраховувати тільки на самих себе, оскільки підтримку від ваших однодумців і розуміння буде домогтися складно. Цей час краще присвятити плануванню і розпочинанню важливих справ і наведенню ладу у вашому домі.

ДІВИ

Зараз чудовий час, щоб присвятити його повністю собі та своєму розвитку. Ретельно плануйте і приступайте до нових справ.

На роботі варто уникати конфліктних ситуацій із вашим керівництвом у першій половині тижня. Не варто зараз обтяжувати себе важкою працею і складними завданнями. Більше відпочивайте.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня вам необхідно зайнятися своїм внутрішнім світом і глибоко розібратися в собі. Ви можете відчувати, що всі проблеми світу лежать на ваших плечах. І дійсно, для вас зараз складний кармічний період. Буде правильним м'якше ставитися до себе, зайнятися психологією, медитацією, духовними практиками. Таким чином ви зможете досягти прекрасного внутрішнього стану.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень принесе вам хороші можливості для започаткування важливих справ і планування, для вирішення складних питань. На підтримку до вас прийдуть ваші друзі і люди, які розуміють вас.

Вам варто відмовитися від ризиків, необдуманих рішень і жорстких ситуацій. Дійте спокійно, впевнено, заздалегідь усе спланувавши, і тоді успіх не змусить вас чекати.

На вихідних ви відчуєте велике емоційне напруження. Вам варто провести вихідні на природі та на самоті.

СТРІЛЬЦІ

Цього тижня вам доведеться взяти на себе велику відповідальність за інших людей. У вас буде можливість вдало розпочати великі й важливі суспільні справи. Уважно розгляньте нові пропозиції, особливо щодо роботи.

Також вам варто бути дуже обережними у відносинах із вашими партнерами. Тут можуть виникнути гострі конфліктні ситуації та непорозуміння. Також і в особистих стосунках вам варто бути більш поступливими, щоб був мир у родині.

КОЗЕРОГИ

Зараз чудовий час для того, щоб ви планували і вирішували свої ділові та юридичні питання, що накопичилися. Вдало складатимуться взаємини з іноземцями.

Але не поспішайте починати нові справи. У навчанні та в публічних виступах цього тижня у вас може бути успіх.

Будьте уважними до свого здоров'я. Більше відпочивайте та проводьте часу на природі.

ВОДОЛІЇ

Цього тижня вам не варто поспішати і робити необдумані вчинки. Краще займіться новими ідеями і плануванням. У молодик запишіть свої бажання.

В особистих стосунках у вас можуть розгорітися справжнісінькі пристрасті. Тому будьте уважні до коханих. Відкладіть нові знайомства. У стосунках із дітьми також варто бути обережними, приділіть їм більше часу.

РИБИ

Цього тижня вам доведеться приділити багато часу своїм супутникам життя. Тут сімейні стосунки вийдуть на перший план. Вам потрібно зберігати спокій і мати з ними сприятливі стосунки.

Разом зі своїми партнерами, як у бізнесі, так і в шлюбі, вам саме час розібратися в питаннях і обміркувати нові ідеї. Ще раз перегляньте ваші взаємини. Вам варто також налагодити взаємини зі своїм колективом і упорядкувати всі накопичені справи.

Цього тижня вам варто відмовитися від великих покупок і бути уважними на дорогах.