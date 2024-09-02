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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 06:32  •  35602 просмотра

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Астролог Ксения Базиленко рассказала о важных астрологических событиях недели, которые отразтся на нашей жизни

На этой недели множество планет сменят свое положение, также нас ожидает новолуние. Что предвещает нам такая активность небесных тел специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Эта неделя богата на астрологические события.

С 1 сентября по 20 ноября Плутон в своем ретроградном движении вернется в знак Козерога, в котором он находился последние 15 лет. Это начало конца старого мира, отживших тоталитарных структур и консервативного мышления. С 20 ноября он перейдет в свободный и демократичный знак Водолея и будет там находиться до 2043 года. Такой астрологический показатель мы наблюдаем с 2023 года и видим, как он влияет на политические события в мире.  Сейчас происходит борьба между отжившим старым миром и прогрессивным будущем, которая усилится этой осенью", - рассказала астролог.

3 сентября в 4.57 по киевскому времени произойдет новолуние в знаке Девы, которое приблизит нас к периоду затмений, первое из которых состоится 18 сентября.

"В новолуние хорошо заниматься планированием, а также стоит обдумать и записать свои желания. Не упускайте такой шанс.

В гороскопе новолуния традиционно Солнце будет соединено с Луной. На этот раз такое соединение будет противостоять Сатурну. Такой показатель приводит к борьбе, лишениям и ограничениям. На протяжении ближайшего времени всем нам необходимо взять на себя определенную ответственность, разобраться в своих задачах, не уклоняться от своих долговых обязательств. Тогда мы проживем этот период качественно и продуктивно.

Марс в первой половине недели и в момент новолуния будет находится в квадратуре к Нептуну. Такой показатель приведет нас к иллюзии и самообману, запутанности в делах. Стоит отказаться от хитроумных планов, чтобы не ошибиться и не стать жертвой авантюристов. Есть опасности от водной стихии и от инфекционных заболеваний.

С 4 сентября Марс перейдет в знак Рака, где ему будет сложно проявлять свои маскулинные качества. Здесь эмоции выйдут на первый план. Но зато такой показатель усилит семейные взаимоотношения, поможет разрешать бытовые вопросы.

4 сентября Венера соединиться с узлом Кету, отвечающий за карму прошлого, и с черной Луной Лилит - планетой нашей негативной кармы и соблазна, в знаке Весов. А 5 сентября к ним присоединиться Луна. Это очень сложные кармические дни, когда под угрозой окажутся личные отношения. Также можно попасть в серьезные денежные проблемы. Отсюда вывод: не стоит в эти дни выяснять отношения в семье или с любимыми, знакомиться и ходить на свидания, делать предложения и создавать семью. Особо осторожными стоит быть в финансовых вопросах – не берите в долг и не делайтп важных покупок. В эти же дни откажитесь от косметологических процедур и пластических операций", - рассказала Базиленко.

ОВНЫ

Эта неделя для вас будет очень активной и деловой. Перед вами откроются большие возможности в  трудовой деятельности. В этот период вы сможете удачно начать важные проекты, наладить взаимоотношения со своим коллективом и привести в порядок накопившиеся дела.

На этой неделе вам стоит отказаться от крупных покупок и быть внимательными на дорогах.

ТЕЛЬЦЫ

Эта неделя у вас может пройти в страстях и в выяснениях отношений с любимыми.  Могут возникнуть непонимания и разногласия. В этот период стоит отказаться от новых знакомств.

В отношениях с вашими детьми также могут возникнуть трудности. Уделяйте им больше времени и любви.

Творческим Тельцам эта неделя принесет большие возможности и вдохновение. Больше времени уделяйте себе и своему отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало этой недели хорошее время для  планирования и любых начинаний.

Сейчас отличный период для того, чтобы вы занялись семейными вопросами, довели важные дела до конца. Найдите время для своего дома и наведения порядка в нем. Но сейчас не время для купли-продажи недвижимости или дорогих обновок.

РАКИ

Эта неделя принесет вам много интересных знакомств, встреч с людьми, которых давно не видели. В этот период вы сможете начинать важные для вас дела, особенно связанные с передачей информации и обучением.

В середине недели вы будете ощущать очень сильное эмоциональное напряжение и здесь важно сохранять спокойствие. Ваши переживания могут касаться как денежных вопросов, так и вопросов личных отношений.

ЛЬВЫ

Самое время разрешить все свои финансовые вопросы, раздать долги и заплатить по счетам. Но не стоит делать крупные покупки и инвестировать.   Эта неделя принесет вам много решений в ваших делах.

Вы сможете рассчитывать только на самих себя, поскольку поддержку от ваших единомышленников и понимания будет добиться сложно. Это время лучше посвятить планированию и начинанию важных дел и наведению порядка в вашем доме.

ДЕВЫ

Сейчас отличное время, чтобы посвятить его полностью себе и своему развитию. Тщательно планируйте и приступайте к новым делам.

На работе стоит избегать конфликтных ситуаций с вашим руководством в первой половине недели. Не стоит сейчас обременять себя тяжелым трудом и сложными задачами. Больше отдыхайте.

ВЕСЫ

На этой неделе вам необходимо заняться своим внутренним миром и глубоко разобраться в себе. Вы можете ощущать, что все проблемы мира лежат на ваших плечах. И действительно, для вас сейчас сложный кармический период. Будет правильным мягче относиться к себе, заняться психологией, медитацией, духовными практиками. Таким образом вы сможете достичь прекрасного внутреннего состояния.

 СКОРПИОНЫ

Эта неделя принесет вам хорошие возможности для начинания важных дел и планирования, для решения сложных вопросов. В поддержку к вам придут ваши друзья и понимающие вас люди.

Вам стоит отказаться от рисков, необдуманных решений и жестких ситуаций. Действуйте спокойно, уверенно, заранее все спланировав и тогда успех не заставит вас ждать.

На выходных вы почувствуете большое эмоциональное напряжение. Вам стоит провести выходные на природе и в уединении.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе вам придется взять на себя большую ответственность за других людей. У вас будет возможность удачно начать большие и важные общественные дела. Внимательно рассмотрите новые предложения, особенно по работе.

Также вам стоит быть очень осторожными в отношении с вашими партнерами. Здесь могут возникнуть острые конфликтные ситуации и недопонимания. Также и в личных отношениях вам стоит быть более уступчивыми, чтобы был мир в семье.

КОЗЕРОГИ

Сейчас отличное время для того, чтобы вы планировали и решали свои все накопившиеся деловые и юридические вопросы. Удачно будут складываться взаимоотношения с иностранцами.

Но не спешите начинать новые дела. В обучение и в публичных выступлениях на этой неделе у вас может быть успех.

Будьте внимательно к своему здоровью.  Больше отдыхайте и проводите времени на природе.

ВОДОЛЕИ

 На этой неделе вам не стоит спешить и делать необдуманные поступки. Лучше займитесь новыми идеями и планированием. В новолуние запишите свои желания.

В личных отношениях у вас могут разгореться самые настоящие страсти. Поэтому будьте внимательны к любимым. Отложите новые знакомства.  В отношениях с детьми также стоят быть осторожными, уделите им больше времени.

РЫБЫ

На этой неделе вам придется уделить много времени своим спутникам жизни. Здесь семейные отношения выйдут на первый план. Вам нужно сохранять спокойствие и иметь с ними благоприятные отношения.

Вместе со своими партнерами, как по бизнесу, так и по браку, вам самое время разобраться в вопросах и обдумать новые идеи. Ещё раз пересмотрите ваши взаимоотношения. Вам стоит также наладить взаимоотношения со своим коллективом и привести в порядок все накопившиеся дела.

На этой неделе вам стоит отказаться от крупных покупок и быть внимательными на дорогах.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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