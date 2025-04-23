Тисячі людей евакуюються в Нью-Джерсі через масштабну лісову пожежу, яка вийшла з-під контролю: подробиці
Київ • УНН
У штаті Нью-Джерсі масштабна лісова пожежа змусила тисячі людей покинути домівки. Вогонь охопив 1200 акрів, евакуйовано 3000 осіб, під загрозою 1300 будівель.
В окрузі Оушен, штат Нью-Джерсі через масштабну лісову пожежу, яка продовжує виходити з-під контролю оголошено обов'язкову евакуацію. Тисячі людей були змушені залишити свої домівки, перекрито велику автомагістраль. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press (АР), CBS News Fox Weather.
Деталі
Як пише CBS New, автомагістраль Garden State Parkway перекрито в обох напрямках через масштабну лісову пожежу, яка спалахнула у вівторок, 22 квітня і наразі вийшла з-під контролю в окрузі Оушен, штат Нью-Джерсі.
Зараз пожежею охоплено до 1200 акрів. Пожежні продовжують боротися з вогнем із землі та з повітря за допомогою вертольотів
За даними Лісової пожежної служби Нью-Джерсі, близько 3000 осіб отримали наказ про евакуацію, оскільки пожежа наразі загрожує більш ніж 1300 будинкам.
Значна частина населення регіону залишилася без електрики. У церквах та школах відкрили укриття.
"Причину пожежі розслідують. Повідомлень про травми не надходило", - йдеться у дописі Associated Press.
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