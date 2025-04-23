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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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Тисячі людей евакуюються в Нью-Джерсі через масштабну лісову пожежу, яка вийшла з-під контролю: подробиці

Київ • УНН

 • 666 перегляди

У штаті Нью-Джерсі масштабна лісова пожежа змусила тисячі людей покинути домівки. Вогонь охопив 1200 акрів, евакуйовано 3000 осіб, під загрозою 1300 будівель.

Тисячі людей евакуюються в Нью-Джерсі через масштабну лісову пожежу, яка вийшла з-під контролю: подробиці

В окрузі Оушен, штат Нью-Джерсі через масштабну лісову пожежу, яка продовжує виходити з-під контролю оголошено обов'язкову евакуацію. Тисячі людей були змушені залишити свої домівки, перекрито велику автомагістраль. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press (АР), CBS News Fox Weather.

Деталі

Як пише CBS New, автомагістраль Garden State Parkway перекрито в обох напрямках через масштабну лісову пожежу, яка спалахнула у вівторок, 22 квітня і наразі вийшла з-під контролю в окрузі Оушен, штат Нью-Джерсі.

Зараз пожежею охоплено до 1200 акрів. Пожежні продовжують боротися з вогнем із землі та з повітря за допомогою вертольотів

- повідомляє CBS News.

За даними Лісової пожежної служби Нью-Джерсі, близько 3000 осіб отримали наказ про евакуацію, оскільки пожежа наразі загрожує більш ніж 1300 будинкам.

Значна частина населення регіону залишилася без електрики. У церквах та школах відкрили укриття.

"Причину пожежі розслідують. Повідомлень про травми не надходило", - йдеться у дописі Associated Press.

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