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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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MIM-104 Patriot

Тысячи людей эвакуируются в Нью-Джерси из-за масштабного лесного пожара, который вышел из-под контроля: подробности

Киев • УНН

 • 374 просмотра

В штате Нью-Джерси масштабный лесной пожар заставил тысячи людей покинуть дома. Огонь охватил 1200 акров, эвакуировано 3000 человек, под угрозой 1300 зданий.

Тысячи людей эвакуируются в Нью-Джерси из-за масштабного лесного пожара, который вышел из-под контроля: подробности

В округе Оушен, штат Нью-Джерси из-за масштабного лесного пожара, который продолжает выходить из-под контроля, объявлена обязательная эвакуация. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, перекрыта большая автомагистраль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press (АР), CBS News Fox Weather.

Детали

Как пишет CBS New, автомагистраль Garden State Parkway перекрыта в обоих направлениях из-за масштабного лесного пожара, который вспыхнул во вторник, 22 апреля и сейчас вышел из-под контроля в округе Оушен, штат Нью-Джерси.

Сейчас пожаром охвачено до 1200 акров. Пожарные продолжают бороться с огнем с земли и с воздуха с помощью вертолетов

- сообщает CBS News.

По данным Лесной пожарной службы Нью-Джерси, около 3000 человек получили приказ об эвакуации, поскольку пожар сейчас угрожает более чем 1300 домам.

Значительная часть населения региона осталась без электричества. В церквях и школах открыли укрытия.

"Причину пожара расследуют. Сообщений о травмах не поступало", - говорится в заметке Associated Press.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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