Twitter відповів на вимогу користувачів заблокувати акаунт Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Соціальна мережа Twitter повідомила, що не блокуватиме облікові записи “світових лідерів” через міркування про збереження та захист свободного доступу та обігу інформації. Таку заяву адміністрація мережі випустила після закликів користувачів сервісу заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа, який погрожував КНДР ядерною зброєю, інформує УНН.
“Блокування світового лідера в Twitter або видалення його резонансних повідомлень приховають від людей важливу інформацію, яку повинні бачити і навколо якої мають дискутувати”, — йдеться в заяві, опублікованій у блозі компанії.
На думку сервісу, подібний крок не змусить “замовкнути” лідерів, але ускладнить обговорення їх вчинків і слів.
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Як пише Hill, компанія піддалася критиці користувачів інтернету за бездіяльність щодо повідомлень Трампа, в якому американський президент попереджає лідера КНДР Кім Чен Ина про те, що у нього “теж є ядерна кнопка”, однак “більша і потужніша”. Користувачі відзначали, що правила сервісу забороняють розміщувати “повідомлення з погрозами”.
Як раніше повідомляло УНН, група конгресменів США звернулася до професора психіатрії з Єльського університету Бенд Лі, щоб вона надала оцінку психічного здоров'я американського президента Дональда Трампа.