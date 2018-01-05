Конгресмени США звернулись до психіатра через стан здоров'я Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Група конгресменів США звернулася до професора психіатрії з Єльського університету Бенд Лі, щоб вона надала оцінку психічного здоров'я американського президента Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на DW.
Як повідомив в четвер, 4 січня, телеканал CNN, на початку грудня політики провели з психіатром дводенний брифінг.
Всього до послуг професора психіатрії звернулися 12 конгресменів, в основному це були представники Демократичної партії, але серед них був і один республіканець, зазначає видання.
В інтерв'ю CNN Бенд Лі заявила, що політики були стурбовані "перед лицем небезпеки, яку становить для країни психічна нестабільність президента". Раніше Лі опублікувала книгу під назвою "Небезпечний випадок Дональда Трампа", яка включає в себе відгуки 27 психотерапевтів про душевне здоров'я президента США.
Заяву психіатра пізніше прокоментували у Білому Домі. Зокрема, прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс назвала заяви Лі «ганебними і смішними».
За словами Сандерс, якби Трамп не підходив для діяльності на посту президента, то "він би, ймовірно, і не був там, де зараз знаходиться".
В Американській психіатричній асоціації (APA) у відповідь на прохання прокоментувати дії Лі повідомили, що вони суперечать правилу не оцінювати психічний стан людей без проведення особистої діагностики.