Американцям слід хвилюватися за психічний стан Кім Чен Ина, а не Трампа - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Громадяни США мають непокоїтися через психічний стан лідера КНДР Кім Чен Ина, але ніяк не президента США Дональда Трампа. Про це заявила в середу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН.
“Людям цієї (США - Ред.) країни слід турбуватися за психічний стан лідера Північної Кореї. Він багато разів висував погрози, тестуючи ракети безліч разів за останні роки. Наш президент не злякається, не буде слабким і буде робити те, що обіцяв: захищати американців”, — відповіла вона на прохання журналіста прокоментувати заяву Трампа про те, що його ядерна кнопка більше, ніж у Кім Чен Ина. Репортер запитав, “чи варто американцям турбуватися за психічний стан президента” США, який так легковажно висловлюється про ядерну зброю.
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Раніше Трамп у відповідь на заяву Кім Чен Ина про те, що у нього з столі постійно знаходиться ядерна кнопка, запропонував північнокорейському народу проінформувати свого керівника про те, що у глави американської держави також є така кнопка, але вона “більше і вона працює”.
Нагадаємо, позиція Вашингтона по відношенню до КНДР не змінилася після заяв лідера країни Кім Чен Ина про те, що ядерна кнопка постійно знаходиться у нього на столі, і призову до початку масового виробництва міжконтинентальних балістичних ракет.