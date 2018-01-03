Німеччина скептично ставиться до питання надання Україні летальної зброї - Габрієль
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Німеччина скептично ставиться до питання надання Україні летальної зброї. Про це на прес-конференції повідомив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габрієль, передає кореспондент УНН.
"Я розділяю позицію українського уряду, але якщо там вже чогось багато, то це озброєння. Ми в Німеччини досить скептично ставимось до того, що постачання зброї може допомогти, але ми дуже далеко від цього конфлікту, а Україна, з точки зору озброєння, може розглядати це інакше", - заявив Габрієль.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко анонсував надання Україні летальної зброї оборонного характеру від США.
Раніше, The Washington Post "похвалило" президента США Дональда Трампа за правильно обраний час для прийняття рішення про надання Україні летальних озброєнь.