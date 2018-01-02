Порошенко анонсував отримання летальної зброї зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко анонсував надання Україні летальної зброї оборонного характеру від США. Про це він написав у своїй сторінці в twitter, передає УНН.
“Ми отримаємо летальну оборонну зброю від наших партнерів із США. І продовжимо зміцнювати українську армію новітньою військовою технікою вітчизняного виробництва”, — зазначив він.
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Крім того, за словами президента, оборонний бюджет на 2018 рік став рекордним для України.
“Цього року військовий бюджет нашої країни складе рекордні 86 млрд грн.”, — підкреслив він.
Нагадаємо, The Washington Post "похвалило" президента США Дональда Трампа за правильно обраний час для прийняття рішення про надання Україні летальних озброєнь.
Цього року військовий бюджет нашої країни складе рекордні 86 млрд грн.
Ми отримаємо летальну оборонну зброю від наших партнерів із США. І продовжимо зміцнювати українську армію новітньою військовою технікою вітчизняного виробництва.
#НоваАрмія pic.twitter.com/cBCHLmrsQ8