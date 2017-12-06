Проектом Бюджету-2018 на армію передбачено 86 млрд грн - Порошенко (доповнено)

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Проектом Державного бюджету на 2018 рік на українську армію передбачено 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше у порівнянні з поточним роком. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час візиту на Яворівський полігон на Львівщині, передає УНН.