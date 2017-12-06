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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110119 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129042 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107851 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Проектом Бюджета-2018 на армию предусмотрено 86 млрд грн - Порошенко (дополнено)

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Проектом Государственного бюджета на 2018 год на украинскую армию предусмотрено 86 миллиарда гривен, что почти на 25% больше по сравнению с текущим годом. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время визита на Яворовский полигон во Львовской области, передает УНН.

"Проектом госбюджета-2018 на армию предусмотрено 86 миллиарда гривен, что почти на 25% больше, чем в этом году", - отметил Президент.

По его словам, также удалось качественно улучшить обеспечение ВСУ новейшими образцами вооружения и военной техники.

Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что для военных будет построено 184 общежития.

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