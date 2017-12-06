Проектом Бюджета-2018 на армию предусмотрено 86 млрд грн - Порошенко (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Проектом Государственного бюджета на 2018 год на украинскую армию предусмотрено 86 миллиарда гривен, что почти на 25% больше по сравнению с текущим годом. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время визита на Яворовский полигон во Львовской области, передает УНН.
"Проектом госбюджета-2018 на армию предусмотрено 86 миллиарда гривен, что почти на 25% больше, чем в этом году", - отметил Президент.
По его словам, также удалось качественно улучшить обеспечение ВСУ новейшими образцами вооружения и военной техники.
Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что для военных будет построено 184 общежития.