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Порошенко анонсировал получения летального оружия из США

Киев • УНН

 • 15068 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал предоставление Украине летального оружия оборонного характера от США. Об этом он написал на своей страничке в twitter, передает УНН.

Порошенко анонсировал получения летального оружия из США

"Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает предоставление Украине летальной оружия оборонительного характера

Кроме того, по словам президента, оборонный бюджет на 2018 год стал рекордным для Украины.

"В этом году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн.", - подчеркнул он.

Напомним, The Washington Post "похвалило" президента США Дональда Трампа за правильно выбранное время для принятия решения о предоставлении Украине летальных вооружений.

В этом году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн.

Мы получим летальную оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства.
# НоваАрмия pic.twitter.com/cBCHLmrsQ8

- Петр Порошенко (@poroshenko) 2 января 2018 г.

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