Конгрессмены США обратились к психиатру из-за состояния здоровья Трампа

Как сообщил в четверг, 4 января, телеканал CNN, в начале декабря политики провели с психиатром двухдневный брифинг.

Всего к услугам профессора психиатрии обратились 12 конгрессменов, в основном это были представители Демократической партии, но среди них был и один республиканец, отмечает издание.

В интервью CNN Бенд Ли заявила, что политики были обеспокоены "перед лицом опасности, которую представляет для страны психическая нестабильность президента". Ранее Ли опубликовала книгу под названием "Опасный случай Дональда Трампа", которая включает в себя отзывы 27 психотерапевтов о душевном здоровье президента США.

Заявление психиатра позже прокомментировали в Белом Доме. В частности, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала заявления Ли «позорными и смешными».

По словам Сандерс, если бы Трамп не подходил для деятельности на посту президента, то "он бы, вероятно, и не был там, где сейчас находится".

В Американской психиатрической ассоциации (APA) в ответ на просьбу прокомментировать действия Ли сообщили, что они противоречат правилу не оценивать психическое состояние людей без проведения личной диагностики.