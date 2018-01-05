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Twitter ответил на требование пользователей заблокировать аккаунт Трампа

Киев • УНН

 • 8814 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Социальная сеть Twitter сообщила, что не будет блокировать учетные записи “мировых лидеров” по соображениям о сохранении и защите свободного доступа и обращения информации. Такое заявление администрация сети выпустила после призывов пользователей сервиса заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа, который угрожал КНДР ядерным оружием, информирует УНН.

Twitter ответил на требование пользователей заблокировать аккаунт Трампа

"Блокировка мирового лидера в Twitter или удаления его резонансных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть и вокруг которой должны дискутировать", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании.

По мнению сервиса, подобный шаг не заставит "замолчать" лидеров, но усложнит обсуждение их поступков и слов.

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Как пишет Hill, компания подверглась критике пользователей интернета за бездействие по сообщений Трампа, в котором американский президент предупреждает лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что у него "тоже есть ядерное кнопка ", однако" большая и мощная ". Пользователи отмечали, что правила сервиса запрещают размещать "с угрозами".

Как ранее сообщало УНН, группа конгрессменов США обратилась к профессору психиатрии из Йельского университета Бенд Ли, чтобы она предоставила оценку психического здоровья американского президента Дональда Трампа.

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