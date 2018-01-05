Викрадену в Данії найдорожчу пляшку горілки знайшли порожньою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Копенгагені знайшли пляшку горілки Russo Baltique вартістю 1,1 млн євро, яка раніше була вкрадена з бару Café 33. Про це повідомляє The Local, передає УНН.
"Знайдена дорога пляшка горілки, яка була вкрадена в ніч на вівторок. Вона була знайдена випадковим громадянином на будівельному майданчику. Пляшка була порожня, в даний час вона знаходиться під охороною", - повідомляє поліція Копенгагена в Twitter.
Власник бару, з якого була вкрадена пляшка, Брайан Інгберг, заявив, що дуже радий тому, що пляшка була знайдена.
"Вона була порожня, але, тим не менше, я такий щасливий. Пляшка була цінна, ми можемо знову наповнити її горілкою з Росії", - заявив Інгберг.
Також відзначено, що висока вартість пляшки обумовлена трьома кілограмами золота і трьома кілограмами срібла, які використовували для її виготовлення.
Нагадаємо, пляшку вкрали з бару Café 33 з 2 на 3 січня.