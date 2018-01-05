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Украденную в Дании самую дорогую бутылку водки нашли пустой

Киев • УНН

 • 18530 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Копенгагене нашли бутылку водки Russo Baltique стоимостью 1,1 млн евро, которая ранее была украдена из бара Café 33. Об этом сообщает The Local, передает УНН.

Украденную в Дании самую дорогую бутылку водки нашли пустой

"Найдена дорогая бутылка водки, которая была украдена в ночь на вторник. Она была найдена случайным гражданином на строительной площадке. Бутылка была пустая, в настоящее время она находиться под охраной", - сообщает полиция Копенгагена в Twitter.

Владелец бара, из которого была украдена бутылка, Брайан Ингберг, заявил, что очень рад тому, что бутылка была найдена.

"Она была пуста, но, тем не менее, я так счастлив. Бутылка была ценна, мы можем опять наполнить ее водкой в России", - заявил Ингберг.

Также отмечено, что высокая стоимость бутылки обусловлена тремя килограммами золота и тремя килограммами серебра, которые использовали для ее изготовления.

Напомним, бутылку украли из бара Café 33 со 2 на 3 января. 

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