Украденную в Дании самую дорогую бутылку водки нашли пустой

"Найдена дорогая бутылка водки, которая была украдена в ночь на вторник. Она была найдена случайным гражданином на строительной площадке. Бутылка была пустая, в настоящее время она находиться под охраной", - сообщает полиция Копенгагена в Twitter.

Владелец бара, из которого была украдена бутылка, Брайан Ингберг, заявил, что очень рад тому, что бутылка была найдена.

"Она была пуста, но, тем не менее, я так счастлив. Бутылка была ценна, мы можем опять наполнить ее водкой в России", - заявил Ингберг.

Также отмечено, что высокая стоимость бутылки обусловлена тремя килограммами золота и тремя килограммами серебра, которые использовали для ее изготовления.

Напомним, бутылку украли из бара Café 33 со 2 на 3 января.