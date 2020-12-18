Twitter оголосив плани щодо "захисту аккаунтів померлих людей"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Соцмережа Twitter почне захищати акаунти померлих людей і позначати спамерських пошукових роботів. Про це йдеться в блозі компанії від 17 грудня, пише УНН.
“Для людей може призвести до плутанини, якщо неясно, що акаунти автоматизовані”, — йдеться там. У повідомленні також зазначається, що автоматизовані боти — це потенційно важливий інструмент інформації.
Крім того, соцмережа буде захищати облікові записи померлих людей, створивши для цього спеціальний тип “меморіального” аккаунта.
Зараз родичі померлого користувача можуть звернутися в Twitter з проханням про видалення облікового запису. При цьому обліковий запис деактивується повністю, переглядати записи покійного після цього буде не можна.
У листопаді 2019 року компанія вирішила автоматично видаляти акаунти, які не використовувалися протягом шести місяців, в тому числі через смерть власника, але майже відразу відмовилася від цієї ідеї, оскільки, як написав Forbes, на неї обрушилася критика користувачів, які писали, що згадують про минулих друзів і родичів, читаючи їхні старі твіти.
Нагадаємо, 16 грудня соцмережа Twitter заявила, що буде видаляти пости, які містять неправдиву інформацію про вакцини від COVID-19. Крім того, на початку 2021 року планується відзначати повідомлення, які “просувають необґрунтовані чутки, спірні заяви або неповну і вирвану з контексту інформацію про вакцини”.