Twitter объявил о планах по "защите аккаунтов умерших людей"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Соцсеть Twitter начнет защищать аккаунты умерших людей и помечать ботов. Об этом говорится в блоге компании от 17 декабря, пишет УНН.
“Для людей может привести к путанице, если неясно, что аккаунты автоматизированы”, — говорится там. В сообщении также отмечается, что автоматизированные боты — это потенциально важный инструмент информации.
Кроме того, соцсеть будет защищать учетные записи умерших людей, создав для этого специальный тип “мемориального” аккаунта.
Сейчас родственники умершего пользователя могут обратиться в Twitter с просьбой об удалении аккаунта. При этом учетная запись деактивируется полностью, просматривать записи покойного после этого будет нельзя.
В ноябре 2019 года компания решила автоматически удалять аккаунты, которые не использовались в течение шести месяцев, в том числе из-за смерти владельца, но почти сразу отказалась от этой идеи, поскольку, как написал Forbes, на нее обрушилась критика пользователей, которые писали, что вспоминают об ушедших друзьях и родственниках, читая их старые твиты.
Напомним, 16 декабря соцсеть Twitter заявила, что будет удалять посты, содержащие ложную информацию о вакцинах от COVID-19. Кроме того, в начале 2021 года планируется отмечать сообщения, которые “продвигают необоснованные слухи, спорные заявления или неполную и вырванную из контекста информацию о вакцинах”.