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Пандемія: Twitter видалятиме недостовірну інформацію про вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Адміністрація сервісу Twitter буде з наступного тижня видаляти записи, що містять недостовірну інформацію про вакцини від коронавірусу, пише УНН.

Пандемія: Twitter видалятиме недостовірну інформацію про вакцини від COVID-19

У заяві, розміщеній в середу в блозі Twitter, уточнюється, що можуть бути видалені повідомлення, які містять “помилкові твердження, що вакцинація і вакцини використовуються для навмисного нанесення шкоди людям або контролю над ними”, “помилкові і раніше спростовані заяви про побічні ефекти вакцинації”, а також твердження, що коронавірусу не існує і вакцинація від нього не вимагається.

Адміністрація сервісу також уточнила, що з початку 2021 року повідомлення, що містять неперевірену інформацію або чутки про вакцини, будуть позначені як спірні.

В даний час Twitter вже видаляє повідомлення, які містять неправдиву інформацію про походження і способи передачі коронавірусу, ставлять під сумнів необхідність дотримання заходів безпеки, а також применшують ризик зараження або смерті від вірусу.

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