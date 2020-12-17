Пандемия: Twitter будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от COVID-19

В заявлении, размещенном в среду в блоге Twitter, уточняется, что могут быть удалены сообщения, которые содержат “ложные утверждения, что вакцинация и вакцины используются для преднамеренного нанесения вреда людям или контроля над ними”, “ложные и ранее опровергнутые заявления о побочных эффектах вакцинации”, а также утверждения, что коронавируса не существует и вакцинация от него не требуется.

Администрация сервиса также уточнила, что с начала 2021 года сообщения, содержащие непроверенную информацию или слухи о вакцинах, будут помечены как спорные.

В настоящее время Twitter уже удаляет сообщения, которые содержат ложную информацию о происхождении и способах передачи коронавируса, ставят под сомнение необходимость соблюдения мер предосторожности, а также преуменьшают риск заражения или смерти от вируса.