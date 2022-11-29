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Twitter без розголосу відмовився від політики щодо заборони поширення дезінформації про COVID-19 - ЗМІ

Twitter без розголосу відмовився від політики щодо заборони поширення дезінформації про COVID-19 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1079962 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Twitter непомітно відмовився від своєї політики, яка забороняє обмін помилковою або такою, що вводить в оману, інформацією про COVID-19. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Відповідно до цієї політики твітам, що містять інформацію про захворювання, що вводить в оману, може бути присвоєний ярлик, що містить коригуючу інформацію щодо заяви.

Твіти, які порушують політику та завдають серйозної шкоди, можуть бути видалені, а користувачі тимчасово заблоковані.

Twitter не оголошував про зміни, але додав примітку на сторінку свого веб-сайту з викладом своєї політики щодо COVID-19.

«З 23 листопада 2022 року Twitter більше не застосовує політику щодо інформації, що вводить в оману про COVID-19», — йдеться в повідомленні.

Оновлення з'явилося під рядком, який, як і раніше, говорить: «Оскільки світова спільнота разом стикається з пандемією COVID-19, Twitter допомагає людям знаходити достовірну інформацію, спілкуватися з іншими та стежити за тим, що відбувається в режимі реального часу».

Політика гіганта соціальних мереж щодо інформації, що вводить в оману COVID-19, більше не відображається на веб-сайті компанії, але її можна було переглянути за допомогою кешованої версії веб-сторінки, відзначає телеканал.

Доповнення

На початку пандемії Facebook, Google та Twitter заявили, що намагаються попередити поширення дезінформації про коронавірус.

У березні 2021-го Twitter почав маркувати повідомлення з фейками про вакцини від COVID-19.

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