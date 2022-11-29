Twitter без огласки отказался от политики по запрету распространения дезинформации о COVID-19 - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Twitter незаметно отказался от своей политики, которая запрещает обмен ошибочной или вводящей в заблуждение информацией о COVID-19. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Согласно этой политике твитам, содержащим информацию о заболеваемости, вводящей в заблуждение, может быть присвоен ярлык, содержащий корректирующую информацию относительно заявления.
Твиты, нарушающие политику и наносящие серьезный ущерб, могут быть удалены, а пользователи временно заблокированы.
Twitter не объявлял об изменениях, но добавил примечание на страницу своего веб-сайта с изложением своей политики по COVID-19.
«С 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику относительно информации, вводящей в заблуждение о COVID-19», — говорится в сообщении.
Обновление появилось под строкой, которая по-прежнему говорит: «Поскольку мировое сообщество вместе сталкивается с пандемией COVID-19, Twitter помогает людям находить достоверную информацию, общаться с другими и следить за происходящим в режиме реального времени».
Политика гиганта социальных сетей относительно вводящей в заблуждение информации COVID-19 больше не отображается на веб-сайте компании, но ее можно было просмотреть с помощью кэшированной версии веб-страницы, отмечает телеканал.
Дополнение
В начале пандемии Facebook, Google и Twitter заявили, что пытаются предупредить распространение дезинформации о коронавирусе.
В марте 2021-го Twitter начал маркировать сообщения с фейками о вакцинах от COVID-19.