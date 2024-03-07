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Туск планує обговорити з лідерами ЄС необхідність "більш-менш" повернутися до довоєнних принципів торгівлі з Україною

Київ • УНН

 • 28747 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує обговорити з європейськими лідерами необхідність повернення до довоєнних принципів торгівлі з Україною та іншими країнами, щоб захистити європейські та польські ринки і виробників, а також висловити занепокоєння щодо політики "Зеленого курсу" ЄС та її впливу на польських фермерів.

Туск планує обговорити з лідерами ЄС необхідність "більш-менш" повернутися до довоєнних принципів торгівлі з Україною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск збирається під час візиту до Бухареста обговорити з європейськими лідерами необхідність повернутися тією чи іншою мірою до тих принципів, які діяли у торгівлі з Україною та іншими країнами до початку війни. Про це він сказав під час пресконференції у четвер, пише УНН.

Я повторю під час моїх переговорів у Бухаресті з керівниками європейських інституцій, прем'єр-міністрами та президентами, що потрібні зміни, які захистять європейський та польський ринки та виробників. Під змінами мається на увазі необхідність більш-менш повернутися до тих засад, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами до початку війни

- сказав Туск, якого цитує пресслужба польського уряду.

Прем'єр Польщі, який їде до Румунії на конгрес Європейської народної партії (ЄНП), також збирається у Бухаресті поговорити про політику ЄС "Зелена угода" (Green Deal) та "незручності, з якими стикаються європейські фермери, у тому числі польські".

"Ми намагаємося отримати рішення, які дозволять польським фермерам зітхнути з полегшенням, коли йдеться про найсуворіші правила та нові правила, передбачені Green Deal", - вказав Туск.

Також, як повідомляє PAP, Туск анонсував на суботу "важливе оголошення щодо Зеленої угоди на зустрічі з фермерами".

"Я переконаний, що в суботу, на зустрічі з фермерами, я матиму щось серйозне, щоб оголосити, коли йдеться про "Зелену угоду", включно з супутніми нормативними актами", - сказав Туск.

"Я дуже хочу "завершити" те, що можливо із "Зеленою угодою", – підкреслив він.

Він додав, що хоче поговорити про те, як ефективно змінити положення Green Deal, щоб польські фермери не почувалися ображеними через ці положення. Він зазначив, що йдеться також про регулювання торгівлі з Україною, щоб захистити польських виробників від "нерівної конкуренції". На його думку, "ми серйозно просуваємося в переговорах".

"Я не буду говорити з хуліганами, я буду говорити тільки з фермерами", - заявив Туск.

Прем'єр Польщі повідомив, що в суботу повідомить представникам фермерів, що його не цікавить символічна акція. "Я хочу, щоб Польща змінила європейську політику там, де необхідно, щоб польські фермери почувалися безпечніше", - підкреслив він.

"Я маю підстави вірити, що ми значною мірою зможемо отримати результати, які повинні задовольнити також польських фермерів", - сказав очільник польського уряду.

Нагадаємо

Польські фермери з початку лютого блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Протестувальники виступають проти політики ЄС "Зелена угода" та лібералізації торгівлі з Україною. Польські фермери висловлюють невдоволення впливом імпорту дешевих продуктів харчування з України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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