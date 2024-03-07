Туск планирует обсудить с лидерами ЕС необходимость "более-менее" вернуться к довоенным принципам торговли с Украиной
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует обсудить с европейскими лидерами необходимость возвращения к довоенным принципам торговли с Украиной и другими странами, чтобы защитить европейские и польские рынки и производителей, а также выразить обеспокоенность относительно политики "Зеленого курса" ЕС и ее влияния на польских фермеров.
Премьер-министр Польши Дональд Туск собирается во время визита в Бухарест обсудить с европейскими лидерами необходимость вернуться в той или иной степени к тем принципам, которые действовали в торговле с Украиной и другими странами до начала войны. Об этом он сказал во время пресс-конференции в четверг, пишет УНН.
Я повторю во время моих переговоров в Бухаресте с руководителями европейских институтов, премьер-министрами и президентами, что нужны изменения, которые защитят европейский и польский рынки и производителей. Под изменениями имеется в виду необходимость более-менее вернуться к тем принципам, которые действовали в торговле с Украиной и другими странами до начала войны
Премьер Польши, который едет в Румынию на конгресс Европейской народной партии (ЕНП), также собирается в Бухаресте поговорить о политике ЕС "Зеленое соглашение" (Green Deal) и "неудобствах, с которыми сталкиваются европейские фермеры, в том числе польские".
"Мы пытаемся получить решения, которые позволят польским фермерам вздохнуть с облегчением, когда речь идет о строгих правилах и новых правилах, предусмотренных Green Deal", - указал Туск.
Также, как сообщает PAP, Туск анонсировал на субботу "важное объявление по "Зеленому соглашению" на встрече с фермерами".
"Я убежден, что в субботу, на встрече с фермерами, я буду иметь что-то серьезное, чтобы объявить, когда речь идет о "Зеленом соглашении", включая сопутствующие нормативные акты", - сказал Туск.
"Я очень хочу "завершить" то, что возможно с "Зеленым соглашением", - подчеркнул он.
Он добавил, что хочет поговорить о том, как эффективно изменить положения Green Deal, чтобы польские фермеры не чувствовали себя оскорбленными из-за этих положений. Он отметил, что речь идет также о регулировании торговли с Украиной, чтобы защитить польских производителей от "неравной конкуренции". По его мнению, "мы серьезно продвигаемся в переговорах".
"Я не буду говорить с хулиганами, я буду говорить только с фермерами", - заявил Туск.
Премьер Польши сообщил, что в субботу сообщит представителям фермеров, что его не интересует символическая акция. "Я хочу, чтобы Польша изменила европейскую политику там, где необходимо, чтобы польские фермеры чувствовали себя безопаснее", - подчеркнул он.
"Я имею основания верить, что мы в значительной степени сможем получить результаты, которые должны удовлетворить также польских фермеров", - сказал глава польского правительства.
Напомним
Польские фермеры с начала февраля блокируют шесть пунктов пропуска на границе с Украиной. Протестующие выступают против политики ЕС "Зеленое соглашение" и либерализации торговли с Украиной. Польские фермеры выражают недовольство влиянием импорта дешевых продуктов питания из Украины.
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