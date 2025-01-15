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Туск: "Не дозволю використовувати питання Волинської трагедії в політичних іграх"

Туск: "Не дозволю використовувати питання Волинської трагедії в політичних іграх"

Київ • УНН

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Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про недопущення політичних маніпуляцій навколо Волинської трагедії. Він наголосив на важливості емпатії з обох сторін та системному вирішенні цього питання.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не допустить використовувати питання Волинської трагедії у політичних іграх в Польщі. Про це Туск сказав на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

"Ми знаходимо спільну мову щодо питання Волинської трагедії. Ці чутливі питання в нашій історії вимагають емпатії зі сторони України, і також зі сторони Польщі. Це має відбуватися паралельно. Я не дозволю, щоб в Польщі використовували цю драматичну історію в політичних іграх. Ми будемо дуже послідовно працювати для швидкого системного розв'язання цієї проблеми", - сказав Туск.

Нагадаємо

Україна та Польща досягли прогресу у вирішенні складного питання ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.

Павло Башинський

Павло Башинський

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