Туск: "Не позволю использовать вопрос Волынской трагедии в политических играх"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не допустит использовать вопрос Волынской трагедии в политических играх в Польше. Об этом Туск сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

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"Мы находим общий язык по вопросу Волынской трагедии. Эти чувствительные вопросы в нашей истории требуют эмпатии со стороны Украины, и также со стороны Польши. Это должно происходить параллельно. Я не позволю, чтобы в Польше использовали эту драматическую историю в политических играх. Мы будем очень последовательно работать для быстрого системного решения этой проблемы", - сказал Туск.

Напомним

Украина и Польша достигли прогресса в решении сложного вопроса эксгумации тел жертв Волынской трагедии.