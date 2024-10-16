Турист 10 днів блукав у Карпатах, останні чотири дні без їжі: його знайшли рятувальниками
Київ • УНН
26-річний турист з Миколаївщини 10 днів блукав у Карпатах, останні 4 дні без їжі. Рятувальники знайшли його в урочищі Болотин Грунь у виснаженому стані, надали допомогу та передали медикам.
26-річний турист з Миколаївщини 10 днів блукав у Карпатах, останні 4 дні без їжі. Рятувальники знайшли його в урочищі Болотин Грунь на Закарпатті у виснаженому стані, надали допомогу та передали медикам, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
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"10 днів турист блукав у горах, доки його не знайшли рятувальники. 26-річний житель Миколаївщини вийшов у похід з селища Ворохта, що на Івано-Франківщині, ще 5 жовтня. Останні 4 дні блукав по горах узагалі без їжі", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Як зазначається, 15 жовтня фахівці гірського пошуково-рятувального відділення знайшли хлопця в урочищі Болотин Грунь у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого передали медикам.
Доповнення
У ДСНС вказали, що з початку року надзвичайники допомогли понад 500 туристам, серед яких були й діти. Відпочивальники збивалися з маршрутів, травмувалися і без допомоги не могли вибратися з халепи.