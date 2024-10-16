Турист 10 дней блуждал в Карпатах, последние четыре дня без еды: его нашли спасатели
Киев • УНН
26-летний турист из Николаевской области 10 дней блуждал в Карпатах, последние 4 дня без еды. Спасатели нашли его в урочище Болотин Грунь в истощенном состоянии, оказали помощь и передали медикам.
26-летний турист из Николаевской области 10 дней блуждал в Карпатах, последние 4 дня без еды. Спасатели нашли его в урочище Болотин Грунь на Закарпатье в истощенном состоянии, оказали помощь и передали медикам, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
Детали
"10 дней турист блуждал в горах, пока его не нашли спасатели. 26-летний житель Николаевщины вышел в поход из поселка Ворохта, что на Ивано-Франковщине, еще 5 октября. Последние 4 дня бродил по горам вообще без еды", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Как отмечается, 15 октября специалисты горного поисково-спасательного отделения нашли парня в урочище Болотин Грунь в истощенном состоянии. Его накормили, напоили горячим чаем, обработали раны, после чего передали медикам.
Дополнение
В ГСЧС указали, что с начала года чрезвычайники помогли более 500 туристам, среди которых были и дети. Отдыхающие сбивались с маршрутов, травмировались и без помощи не могли выбраться из беды.