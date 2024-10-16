Турист 10 дней блуждал в Карпатах, последние четыре дня без еды: его нашли спасатели

ukenru
Зеленский представил в Раде План победы: основные положения
  •  3759 просмотра

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения

Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно
  •  68731 просмотра

Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

Эксклюзив
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
  •  124250 просмотра

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Эксклюзив
"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
  •  113878 просмотра

"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
  •  116085 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
15 октября 2024, 10:22  •  113415 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Эксклюзив
Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
15 октября 2024, 10:19  •  105045 просмотра

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Эксклюзив
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
15 октября 2024, 08:06  •  105740 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
15 октября 2024, 07:15  •  135286 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
14 октября 2024, 12:18  •  122574 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Сумщине зафиксирована скоростная цель в юго-западном направлении - ПС

На Сумщине зафиксирована скоростная цель в юго-западном направлении - ПС

  •  60107 просмотра
БпЛА обнаружены над Винницей и Сумами: возможна работа ПВО

БпЛА обнаружены над Винницей и Сумами: возможна работа ПВО

  •  71081 просмотра
Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины

Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины

  •  66877 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  87372 просмотра
Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

  •  19164 просмотра
публикации
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

  •  124250 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

  •  112068 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

15 октября 2024, 09:59  •  114717 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

15 октября 2024, 07:15  •  135286 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

14 октября 2024, 13:48  •  136898 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  87372 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  53279 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  120599 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  123342 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  109336 просмотра
Актуальное
Турист 10 дней блуждал в Карпатах, последние четыре дня без еды: его нашли спасатели

Турист 10 дней блуждал в Карпатах, последние четыре дня без еды: его нашли спасатели

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 09:05  •  4266 просмотра

Read in English

26-летний турист из Николаевской области 10 дней блуждал в Карпатах, последние 4 дня без еды. Спасатели нашли его в урочище Болотин Грунь в истощенном состоянии, оказали помощь и передали медикам.

26-летний турист из Николаевской области 10 дней блуждал в Карпатах, последние 4 дня без еды. Спасатели нашли его в урочище Болотин Грунь на Закарпатье в истощенном состоянии, оказали помощь и передали медикам, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Детали

"10 дней турист блуждал в горах, пока его не нашли спасатели. 26-летний житель Николаевщины вышел в поход из поселка Ворохта, что на Ивано-Франковщине, еще 5 октября. Последние 4 дня бродил по горам вообще без еды", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Как отмечается, 15 октября специалисты горного поисково-спасательного отделения нашли парня в урочище Болотин Грунь в истощенном состоянии. Его накормили, напоили горячим чаем, обработали раны, после чего передали медикам.

Дополнение

В ГСЧС указали, что с начала года чрезвычайники помогли более 500 туристам, среди которых были и дети. Отдыхающие сбивались с маршрутов, травмировались и без помощи не могли выбраться из беды.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область