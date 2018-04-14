Туроператори розповіли, куди українці поїдуть відпочивати на травневі свята
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Найпопулярнішими курортами для відпочинку на травневі свята українці обрали Єгипет, Туреччину, Грецію, Чехію та Об’єднанні Арабські Емірати. Про це розповів УНН президент Асоціації туристичних агентств Антон Рудич.
"На травневі свята популярними є напрямки: Єгипет, Туреччина, Італія, Греція, Чехія, ОАЕ", - сказав він.
За його словами, якщо Єгипет є всесезонним, то сезон у європейських країнах тільки починається.
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Рудич розповів, що вартість путівки (all inclusive) на сім днів у чотиризірковий готель в Туреччині на двох стартує від 14 тис. грн.
Наприклад, до Єгипту (all inclusive) на двох у чотиризірковий готель – від 15,7 тис. грн, п’ятизірковий – від 17 тис. грн.
"Приблизно однакова вартість, приблизно однакова популярність (відпочинок у Туреччині та Єгипті – ред.)", - уточнив він.
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Він зазначив, що є більш дорожчі традиційні курорти, такі як Таїланд, Індонезія, Балі, Шрі-Ланка, Домінікана, Мексика.
Голова асоціації турагентств також розповів, що протягом останніх двох років спостерігається стійке збільшення поїздок українців на відпочинок за кордон.
"Минулого року в межах 25-30% було зростання по кількості туристів, які їдуть (на відпочинок – ред.) через операторів. У цьому році, мабуть, буде таке ж зростання. Початок року досить оптимістичний", - додав він.
Нагадаємо, згідно з рішенням Кабінету міністрів, українці матимуть на початку травня чотири вихідних: з 28 квітня по 1 травня включно.