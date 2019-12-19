Турнікети для QR-квитків встановили на 39 станціях метро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Турнікети для QR-квитків встановлено вже на 39 станціях метро. На черзі – підключення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Місто активно готується до запуску промислової експлуатації безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті. Основна робота зараз зосереджена у підземці. Турнікети для QR-квитків встановлено на 39 станціях, на черзі – підключення. Автомати самообслуговування вже встановили на всіх станціях і поступово підключають до мережі», – зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.
Він додав, що киян будуть мотивувати більше використовувати інноваційні інструменти для життя у розумному місті, оскільки уже за кілька місяців Київ повністю перейде на е-квиток.
За інформацією Юрія Назарова, у наземному транспорті вже завершилося тестування оплати банківською карткою і триває процес узгодження організаційних питань з банками-партнерами.
Вказано, що протягом 2019 року електронним квитком у громадському транспорті пасажири скористалися 104,5 мільйони разів. Транспортні картки придбали 257 тисяч киян.
Нагадаємо, Мінцифра обіцяє е-студентські квитки з початку наступного року.
Також нагадаємо, перехід на е-квитки в Києві мав відбутися 1 листопада, однак його відклали на 3-6 місяців.