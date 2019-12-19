Турникеты для QR-билетов установили на 39 станциях метро
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Турникеты для QR-билетов установлены уже на 39 станциях метро. На очереди - подключение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Город активно готовится к запуску промышленной эксплуатации безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Основная работа сейчас сосредоточена в подземке. Турникеты для QR-билетов установлены на 39 станциях, на очереди - подключение. Автоматы самообслуживания уже установили на всех станциях и постепенно подключают к сети", - отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.
Он добавил, что киевлян будут мотивировать больше использовать инновационные инструменты для жизни в разумном городе, поскольку уже через несколько месяцев Киев полностью перейдет на е-билет.
По информации Юрия Назарова, в наземном транспорте уже завершилось тестирование оплаты банковской карточкой и идет процесс согласования организационных вопросов с банками-партнерами.
Указано, что в течение 2019 года электронным билетом в общественном транспорте пассажиры воспользовались 104,5 миллиона раз. Транспортные карты приобрели 257 тысяч киевлян.
Напомним, Минцифра обещает электронные студенческие билеты с начала следующего года.
Также напомним, переход на е-билеты в Киеве должен был состояться 1 ноября, однако его отложили на 3-6 месяцев.