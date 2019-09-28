Туристка травмувалася на Говерлі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Туристка травмувалася під час спуску з Говерли. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.
“27 вересня о 16:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення від учасника групи туристів з 26 осіб, про те, що під час слідування по „зеленому маршруту“ з гори Говерла травмувала нижню кінцівку туристка, 1974 р.н., жителька Вижницького району, Чернівецької області. Потерпіла не могла самостійно продовжувати рух”, — повідомили у пресслужбі.
На місце події були направлені рятувальник, які зустрілись з потерпілою, надали їй першу медичну допомогу, наклали шину на травмовану кінцівку та на ношах знесли до підніжжя гори Говерла.
Після спуску з гори туристку передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, нещодавно під час сходження на Говерлу травмувалася туристка з Києва.