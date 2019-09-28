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Туристка травмировалась на Говерле

Киев • УНН

 • 12780 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Туристка травмировалась во время спуска с Говерлы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Туристка травмировалась на Говерле

"27 сентября в 16:40 в Службу спасения поступило сообщение от участника группы туристов из 26 человек, о том, что во время следования по "зеленому маршруту" с горы Говерла травмировала нижнюю конечность туристка, 1974 г.р., жительница Вижницкого района, Черновицкой области. Потерпевшая не могла самостоятельно продолжать движение", - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия были направлены спасатели, встретившие потерпевшую и оказавшие ей первую медицинскую помощь, наложив шину на травмированную конечность и на носилках снесли к подножию горы Говерла.

После спуска с горы туристку передали работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, недавно во время восхождения на Говерлу травмировалась туристка из Киева.

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