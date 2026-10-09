Туреччина звільнила головного тренера - наступним очільником збірної може стати коуч “Шахтаря” Туран
Київ • УНН
Турецька федерація звільнила Вінченцо Монтеллу після чотирьох поразок у Лізі націй. Новим тренером можуть призначити Арду Турана.
Турецька Федерація футболу звільнила Вінченцо Монтеллу з посади головного тренера збірної. Як повідомив інсайдер Ніколо Скіра, наступним тренером турецької збірної може стати коуч донецького "Шахтаря" Арда Туран, який має чинний контракт з донеччанами до літа 2027 року, передає УНН.
"Було ухвалено рішення не продовжувати співпрацю з головним тренером національної збірної Вінченцо Монтеллою", - йдеться у повідомленні федерації.
Як повідомив інсайдер Ніколо Скіра, головний тренер "Шахтаря" стане новим тренером збірної Туреччини. Проте згодом видалив повідомлення.
Турецькі ЗМІ напередодні також повідомляли про інтерес Турецької Федерації футболу у послугах Турана, проте, як стверджувалося, Туран не зацікавлений у співпраці з федерацією, яку очолює Ібрагім Хаджіосманоглу.
Доповнення
Вінченцо Монтелла очолив збірну Туреччини у 2023 році. У нинішньому розіграші Ліги націй Туреччина програла всі 4 матчі із загальною різницею м’ячів -9.
У травні 2025 року Арда Туран очолив донецький "Шахтар", з яким здобув чемпіонство у сезоні 2025/2026.