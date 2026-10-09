Турция уволила главного тренера — следующим руководителем сборной может стать тренер "Шахтёра" Туран
Киев • УНН
Турецкая федерация уволила Винченцо Монтеллу после четырёх поражений в Лиге наций. Новым тренером могут назначить Арду Турана.
Турецкая федерация футбола уволила Винченцо Монтеллу с должности главного тренера сборной. Как сообщил инсайдер Николо Скира, следующим тренером турецкой сборной может стать тренер донецкого "Шахтёра" Арда Туран, у которого действует контракт с донетчанами до лета 2027 года, передаёт УНН.
"Было принято решение не продлевать сотрудничество с главным тренером национальной сборной Винченцо Монтеллой", — говорится в сообщении федерации.
Как сообщил инсайдер Николо Скира, главный тренер "Шахтёра" станет новым тренером сборной Турции. Однако позже он удалил сообщение.
Турецкие СМИ накануне также сообщали об интересе Турецкой федерации футбола к услугам Турана, однако, как утверждалось, Туран не заинтересован в сотрудничестве с федерацией, которую возглавляет Ибрагим Хаджиосманоглу.
Дополнение
Винченцо Монтелла возглавил сборную Турции в 2023 году. В нынешнем розыгрыше Лиги наций Турция проиграла все 4 матча с общей разницей мячей -9.
В мае 2025 года Арда Туран возглавил донецкий "Шахтёр", с которым завоевал чемпионство в сезоне 2025/2026.