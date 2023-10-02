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Туреччина "вже нічого не чекає" від ЄС - Ердоган

Туреччина "вже нічого не чекає" від ЄС - Ердоган

Київ • УНН

 • 187818 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловився щодо того, що ЄС довго ухвалює рішення зодо приєднання Туреччини до союзу. Про це він сказав під час виступу у турецькому парламенті, пише DW, передає УНН.

Деталі 

Глава турецької держави підкреслив, що його країна "більше нічого не чекає від Європейського Союзу, який змусив нас чекати біля своїх дверей протягом 40 років".

"Ми виконали всі обіцянки, які ми дали ЄС, але вони не виконали майже жодної зі своїх", – зазначив він.

Ердоган зауважив, що не буде "терпіти жодних нових вимог або умов" для вступу його країни до ЄС.

Нагадаємо

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