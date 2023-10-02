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Турция "уже ничего не ждет" от ЕС - Эрдоган

Турция "уже ничего не ждет" от ЕС - Эрдоган

Киев • УНН

 • 187816 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о том, что ЕС долго принимает решение о присоединении Турции к союзу. Об этом он сказал во время выступления в турецком парламенте, пишет DW, передает УНН.

Детали 

Глава турецкого государства подчеркнул, что его страна "больше ничего не ждет от Европейского Союза, который заставил нас ждать у своих дверей в течение 40 лет".

"Мы выполнили все обещания, которые мы дали ЕС, но они не выполнили почти ни одного из своих", – отметил он.

Эрдоган отметил, что не будет "терпеть никаких новых требований или условий" для вступления его страны в ЕС.

Напомним

Парламент Турции ратифицирует заявку Швеции о вступлении в НАТО, если Соединенные Штаты продадут Турции истребители F-16

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