Турция "уже ничего не ждет" от ЕС - Эрдоган
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о том, что ЕС долго принимает решение о присоединении Турции к союзу. Об этом он сказал во время выступления в турецком парламенте, пишет DW, передает УНН.
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Глава турецкого государства подчеркнул, что его страна "больше ничего не ждет от Европейского Союза, который заставил нас ждать у своих дверей в течение 40 лет".
"Мы выполнили все обещания, которые мы дали ЕС, но они не выполнили почти ни одного из своих", – отметил он.
Эрдоган отметил, что не будет "терпеть никаких новых требований или условий" для вступления его страны в ЕС.
Напомним
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