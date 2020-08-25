Туреччина вирішила передати монастир Хора під мечеть: МЗС РФ відреагувало
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ РФ розраховує, що відновлення мусульманських богослужінь в монастирі Хора (музеї Каріє) в Стамбулі не позначиться на його статусі об’єкта всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це у вівторок повідомляється в коментарі офіційного представника російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової, передає УНН.
“Розраховуємо, що використання Каріє буде повністю відповідати статусу об’єкта всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, а будь-які дії щодо цього унікального пам’ятника не будуть перешкоджати вільному доступу до нього всіх бажаючих”, — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС РФ.
У міністерстві відзначили, що принципове значення має і прийняття турецькою стороною належних заходів для забезпечення повного збереження як самого об’єкта, так і безлічі цінних мозаїк і фресок внутрішнього оздоблення.
Туреччина надала статус мечеті монастирю Хора в Стамбулі 21 серпня. Для мусульманського богослужіння відкрита церква Христа Спасителя в Полях, що є частиною цього монастиря.
Монастир Хора був побудований в 534 році і є однією з найстаріших історичних пам’яток Стамбула, відомим своїми унікальними фресками і мозаїками візантійського періоду. Будівля була перетворена в мечеть, як і собор Святої Софії, після завоювання Константинополя — столиці Візантійської імперії — турками-османами в 1453 році. Монастир Хора використовувався як мечеть протягом 434 років і був перетворений в музей Каріє в 1945 році. Державна рада Туреччини вирішила перетворити його в мечеть в 2019 році, порахувавши, що рішення влади 1945 року було незаконним. Дане рішення досі не виконувалося.
Відзначимо, що це вже друге рішення про передачу старовинної християнської святині зі статусу музею — в релігійний храм. Раніше собор Святої Софії в Стамбулі — також був переданий для мусульманських богослужінь.