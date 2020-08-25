Турция решила передать монастырь Хора под мечеть: МИД РФ отреагировал

“Рассчитываем, что использование Карие будет полностью соответствовать статусу объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а любые действия в отношении этого уникального памятника не будут препятствовать свободному доступу к нему всех желающих”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В министерстве отметили, что принципиальное значение имеет и принятие турецкой стороной должных мер для обеспечения полной сохранности как самого объекта, так и множества ценных мозаик и фресок внутреннего убранства.

Турция предоставила статус мечети монастырю Хора в Стамбуле 21 августа. Для мусульманского богослужения открыта церковь Христа Спасителя в Полях, являющаяся частью этого монастыря.

Монастырь Хора был построен в 534 году и является одним из старейших исторических памятников Стамбула, известным своими уникальными фресками и мозаиками византийского периода. Здание было преобразовано в мечеть, как и собор Святой Софии, после завоевания Константинополя — столицы Византийской империи — турками-османами в 1453 году. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей Карие в 1945 году. Государственный совет Турции решил преобразовать его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение властей 1945 года было незаконным. Данное решение до сих пор не выполнялось.

Отметим, что это уже второе решение о передачи старинной христианской святыни из статуса музея — в религиозный храм. Ранее собор Святой Софии в Стамбуле — также был передан для мусульманских богослужений.