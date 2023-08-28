Туреччина та США провели спільні навчання за участю F-16

ukru
29 березня, 17:57 • 272790 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 363675 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 302126 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337176 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302109 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220567 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205225 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164718 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535930 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175518 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51592 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 50908 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 54126 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 57159 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 44884 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393110 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535929 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569373 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566401 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466246 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205332 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 363669 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175345 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166236 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137132 перегляди
Актуальне
Туреччина та США провели спільні навчання за участю F-16

Туреччина та США провели спільні навчання за участю F-16

Київ • УНН

 • 559673 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Військово-повітряні сили США та Турції провіли успівши військові навчання з ближньої авіаційної підтримки, залучивши також винищувачі F-16 та F-18. Про це заявляє Міністерство національної оборони Туреччини, пише УНН.

Цитата 

"Навчання з ближньої авіаційної підтримки були успішно проведені за участю літаків F-16 командування ВПС Туреччини, F-18 ВПС США та персоналу передових авіадиспетчерів і кращих диспетчерів зв'язку", — йдеться у повідомленні.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçakları, Amerikan Donanmasına ait F-18 uçakları ve İHK/İMK (İleri Hava Kontrolörü/ İleri Muhabere Kontrolörü) personelinin katılımı ile yakın hava desteği eğitimleri başarı ile icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HsRzAndhSy

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2023

Доповнення 

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українських льотчиків навчатимуть керуванню літаків F-16 у тих країнах, які нададуть нам для цього майданчики.

Також президент США Джо Байден і Президент Володимир Зеленський обговорили забезпечення прискореного дозволу іншим країнам на передачу своїх винищувачів F-16 Україні після завершення навчання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,616.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,786.66