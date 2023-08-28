Туреччина та США провели спільні навчання за участю F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Військово-повітряні сили США та Турції провіли успівши військові навчання з ближньої авіаційної підтримки, залучивши також винищувачі F-16 та F-18. Про це заявляє Міністерство національної оборони Туреччини, пише УНН.
Цитата
"Навчання з ближньої авіаційної підтримки були успішно проведені за участю літаків F-16 командування ВПС Туреччини, F-18 ВПС США та персоналу передових авіадиспетчерів і кращих диспетчерів зв'язку", — йдеться у повідомленні.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçakları, Amerikan Donanmasına ait F-18 uçakları ve İHK/İMK (İleri Hava Kontrolörü/ İleri Muhabere Kontrolörü) personelinin katılımı ile yakın hava desteği eğitimleri başarı ile icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HsRzAndhSy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2023
Доповнення
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українських льотчиків навчатимуть керуванню літаків F-16 у тих країнах, які нададуть нам для цього майданчики.
Також президент США Джо Байден і Президент Володимир Зеленський обговорили забезпечення прискореного дозволу іншим країнам на передачу своїх винищувачів F-16 Україні після завершення навчання.