Туреччина та США провели спільні навчання за участю F-16

Цитата

"Навчання з ближньої авіаційної підтримки були успішно проведені за участю літаків F-16 командування ВПС Туреччини, F-18 ВПС США та персоналу передових авіадиспетчерів і кращих диспетчерів зв'язку", — йдеться у повідомленні.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçakları, Amerikan Donanmasına ait F-18 uçakları ve İHK/İMK (İleri Hava Kontrolörü/ İleri Muhabere Kontrolörü) personelinin katılımı ile yakın hava desteği eğitimleri başarı ile icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HsRzAndhSy

Доповнення

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українських льотчиків навчатимуть керуванню літаків F-16 у тих країнах, які нададуть нам для цього майданчики.

Також президент США Джо Байден і Президент Володимир Зеленський обговорили забезпечення прискореного дозволу іншим країнам на передачу своїх винищувачів F-16 Україні після завершення навчання.