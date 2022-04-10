Туреччина створить спеціальну авіакомпанію, щоб возити росіян на свої курорти в умовах санкцій

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Ембарго, введене США та Європою в росії, найбільше торкнулося авіакомпаній. Авіакомпанії, які були виключені зі страхового покриття, також змушені були призупинити свої рейси. Тому турецьким компаніям під російським прапором було важко доставити туристів до Туреччини.

Гігантські туроператори, такі як Anex, Pegas і Coral, вже тривалий час ведуть переговори з Turkish Airlines (THY) щодо вирішення цієї проблеми. З’ясувалося, що ці туроператори об’єдналися з THY за координації Міністерства культури і туризму та підписали договір про місце перебування.

У цьому контексті THY виділив 1,5 мільйона місць цим трьом компаніям. Очікується, що приватні авіакомпанії росії, які будуть літати на літаках Pegasus Airlines і російського виробництва, перевезуть 500 тисяч туристів. Таким чином, на цей рік буде гарантовано 2 мільйони російських туристів.

Щоб збільшити кількість туристів з росії, на порядку денному було також створення нової авіакомпанії. Міністерство транспорту та інфраструктури та Міністерство казначейства та фінансів розпочали роботу для авіакомпанії, яка планується створити в Анталії і буде перевозити лише туристів з росії до Туреччини.

Ці оператори, які опинилися у складній ситуації, будуть підтримувати кредитний пакет на 300 мільйонів доларів. Очікується, що пакет підтримки Міністерства казначейства та фінансів, Фонду гарантування кредитів та банків буде оголошено в перший тиждень травня

Нагадаємо

Міністр транспорту Сполученого Королівства закликав своїх громадян уникати перельотів російськими авіалініями.